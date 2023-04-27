Появилось видео, как американский баскетболист напал на сотрудниц спортивной арены

Главное: Американский баскетболист Энтони Эдвардсу напал на сотрудниц спортивной арены. Теперь он может сесть в тюрьму.

Детали: В США вспыхнул крупный скандал в НБА. 21-летний защитник клуба «Миннесота Тимбервулвз» Энтони Эдвардсу напал на двух сотрудниц спортивной арены после пятого матча первого раунда плей‑офф против «Денвер Наггетс».

Полиция уже предъявила ему обвинения.

Матч играли в минувший вторник в Денвере. Поединок завершился победой хозяев со счетом 112:109. Данная игра стала последней в серии, по итогам которой «Миннесота» вылетела из плей-офф.

Правоохранители говорят, что травмы женщин оказались несерьезными.

Теперь спортсмен обязан предстать перед судом в Денвере 9 июня за нападение третьей степени, которое определяется как «сознательное или неосторожное нанесение телесных повреждений».

Стоит отметить, что если баскетболист будет признан виновным, ему грозит тюремное заключение и штраф в размере до тысячи долларов.

Как видно на кадрах, разъяренный спортсмен ударил сотрудниц стулом и толкнул их.

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