Оккупанты признались в зверствах над пленными бойцами ВСУ после допросов

Главное: СБУ обнародовала очередной перехваченный телефонный разговор оккупанта. В нем он сознается, что россияне убивают украинских военнопленных.

Детали: Служба безопасности Украины идентифицировала личность российского оккупанта, который в перехваченном телефонном разговоре признался, что убивал украинских военнопленных после допросов. Об этом говорится в сообщении, обнародованном в Telegram-канале СБУ в четверг, 27 апреля.

Отмечается, что мужчина на аудио — Сучко Евгений Юрьевич из Новгородской области РФ, 1995 года рождения. Его мобилизовали осенью 2022 года, с тех пор он со своим подразделением находится на позициях в Харьковской области.

Новый перехват СБУ телефонного разговора оккупанта был сделан на восточном фронте Украины. В разговоре преступник подробно рассказывал о том, «как перерезает человеку горло».

«И уточняет, что у него таких случаев хватает и делать это приходится ночью», — говорится в сообщении.

В перехваченном разговоре также преступник объясняет, что «военнопленных нужно утилизировать».

«СБУ работает, чтобы этот Сучко и каждый военный преступник из РФ понес заслуженное наказание за свои зверства. Украинская спецслужба расследует более 35 тысяч уголовных производств по факту нарушения законов и обычаев войны», — добавили в спецслужбе.

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