В оккупированном Мелитополе прогремел взрыв. Ликвидирован коллаборант

Главное: В Мелитополе возле дома коллаборанта Александра Мищенко прогремел взрыв. Он скончался в больнице.

Детали: Мощный взрыв прогремел в четверг утром, 27 апреля, в центре временно оккупированного Мелитополя. Об этом заявил мелитопольский городской голова Иван Федоров на своем Telegram-канале.

По его словам, событие произошло на одном из объектов оккупантов. Однако пока неизвестно, что именно взлетело в воздух.

«Нетихое утро в Мелитополе. Одиночный взрыв слышен в самом центре города. Что в этот раз взрывается у оккупантов, выясняем», — отметил мэр.

Местное издание «РИА Мелитополь» сообщает, что взрыв произошел примерно в 5:20. Характер звука свидетельствует о возможном подрыве.

Жители Мелитополя сообщают, что взрыв произошел у дома 67 на улице Героев Украины.

Очевидцы рассказывают о кортеже из скорых, полиции и пожарных машин. Перед этим в четыре часа были слышны автоматные очереди.

Российские пропагандисты заявили, что взрыв якобы произошел вблизи жилого дома и что якобы «пострадал один человек».

Позже Федоров в эфире телемарафона заявил, что взрыв в Мелитополе стал причиной ранений местного коллаборанта. Впоследствии стало известно, что предатель скончался в одной из больниц города.

«Началось все примерно в 4 утра, когда в городе прозвучали автоматные очереди, а уже в 5:20 утра по улице Героев Украины, 67 прогремел одиночный взрыв, который был очень мощным, потому что его слышали ближайших по меньшей мере десяток домов», — рассказал чиновник.

По этому адресу проживал один из коллаборантов, работавший в правоохранительных структурах, отметил чиновник и добавил, что оккупационные «власти» сообщили об одном пострадавшем человеке, которого отвезли в больницу.

Сначала Федоров отказался называть фамилию и должность коллаборанта, поскольку данные проверяют, однако отметил, что он принадлежал к правоохранительной структуре.

Позже глава Мелитополя в своем Telegram-канале сообщил, что речь шла о коллаборанте Александре Мищенко — он скончался в больнице.

«До полномасштабного вторжения Мищенко был начальником Приазовского отдела полиции. После оккупации мало того, что сам переметнулся на сторону врага, да еще и подбил своих сотрудников стать предателями», — рассказал Федоров.

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