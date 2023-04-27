Елена Блиновская, бизнес-коуч из РФ, задержана при попытке покинуть страну

Главное: Задержана бизнес-коуч Елена Блиновская. Она пыталась покинуть территорию России. Ее ее подозревают в неуплате налогов.

Детали: В России задержана бизнес-коуч Елена Блиновская. Она пыталась покинуть территорию РФ через Беларусь, купив предварительно билеты в Казахстан.

По данным телеграм-канала 112, против нее вчера возбудили уголовное дело, тогда же она купила билеты в Казахстан.

«Силовики планировали задержать блогершу при попытке вылететь из страны. Но кто-то предупредил ее о возможном задержании, и Блиновская поменяла маршрут», — пишет телеграм-канал.

В час ночи она на Майбахе поехала в сторону Беларуси и была задержана в районе Смоленска.

Ранее Следственный комитет РФ установил, что Блиновская дробила свой бизнес и, занизив доходы, смогла отмыть 43 миллиона рублей.

Также ее подозревают в неуплате налогов на 918 млн рублей (11,2 млн долларов)

Возбуждено дело по двум статьям −198 (уклонение от уплаты налогов) и 174.1 (преступная легализация денег) УК РФ.

Блиновская известна своими «марафонами желаний», в которых принимали участие десятки тысяч женщин из России, Украины и других стран. Участие в таком марафоне стоит 4000 рублей.

Судя по соцсетям Блиновской, еще вчера она рассказывала о секретах личностного роста.