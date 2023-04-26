Байден снова ляпнул бред на публике

Главное: Джо Байден снова опозорился на публике. Рассказывал о своем дедушке.

Детали: Президент США Джо Байден продолжает позориться на публике. На этот раз конфуз произошел на Конференции строительных профсоюзов Северной Америки.

Глава государства вспомнил о своем дедушке.

Он сказал: «Мой дедушка, которого я никогда не видел, умер в той же больнице, где родился я спустя две недели».

Этот бред тут же взорвал социальные сети.

Дело в том, что Джо Байден родился 20 ноября 1942-го года в больнице Святой Марии в Скрэнтоне (штат Пенсильвания). В то же время дедушка американского лидера скончался 26 сентября 1941-го года в доме Джона Хопкинса в Балтиморе (штат Мэриленд).

В тему: Республиканцы собрались проверять Байдена на лживость.