В Германии экоактивисты провели необычную акцию

Главное: Экоактивисты митинговали в Берлине. Они приклеили себя к асфальту.

Детали: Необычная акция прошла в Берлине. Тут экоактивисты приклеили себя к асфальту на нескольких дорогах немецкой столицы, чем перекрыли движение транспорта.

Устроили все люди из движения Letzte Generation.

Правоохранители говорят, что экоактивисты в более чем тридцати точках в Берлине стали препятствовать движению автотранспорта: они выходили на проезжую часть с транспарантами, а также приклеивая себя к асфальту.

Наибольшее число митингующих наблюдалось в районах Шарлоттенбург и Вильмерсдоф.

За всем этим наблюдали около пяти сотен копов.

Известно, что экоактивисты делали все это в знак протеста против политики правительства в области защиты климата.

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