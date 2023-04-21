Появилось видео мощного взрыва в Белгороде в результате авиаудара ВС РФ

Главное: Россия нанесла авиаудар по своему же Белгороду. В СНБО и Офисе президента объяснили, зачем это было сделано.

Детали: Накануне, 20 апреля, вечером в российском городе Белгороде раздался мощный взрыв, в результате чего машину забросило на крышу магазина.

В сети появилось видео взрыва в Белгороде на улице Ватутина. Прямо в этот момент по дороге ехала машина, которую забросило на крышу.

Российские паблики пишут «жесть» или приводят другие подобные комментарии, а украинский военный журналист Андрей Цаплиенко отметил, что это «белгородский френдлифаер во всей красе».

Минобороны РФ признало, что российская авиация якобы случайно сбросила на Белгород мощную бомбу.

Военное руководство страны-агрессора России признало факт падения собственной бомбы в Белгороде, чтобы не деморализовать своих же граждан. Об этом сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

По его словам, россияне посчитали риски и поэтому признали, что сами бомбили свой же город.

«Они посчитали риски. Если они скажут, что Украина атаковала — тогда это существенно деморализует дополнительно. Тогда в России начнут говорить, а где же ПВО? Они тогда будут понимать, что Россия не защищена», — сказал Подоляк.

Он добавил, что после подобных случаев, как в Белгороде, запугивание Кремля и президента Владимира Путина выглядят смешно.

«Я сейчас анекдотично скажу. Когда Путин выходит и говорит, что мы можем использовать тактическое ядерное оружие, здесь вопрос: не в Воронеже ли оно будет? Там же ПВО нет. У нас-то ПВО есть, а у них же нет», — подчеркнул Подоляк.

Армия РФ обстреливает российские города для устрашения гражданского населения и нагнетания эскалации. Об этом в Twitter написал секретарь СНБО Алексей Данилов, комментируя взрывы в Белгороде.

«Белгород. Российская оккупационная армия продолжает провокационные обстрелы собственных городов с целью устрашения гражданского населения и нагнетания эскалации. Только предоставление Украине дальнобойного оружия позволит локализовать источник московитских провокаций на этапе планирования и подготовки к пуску», — пишет Данилов.

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