Трамп заявил, что США сами «подстегнули» Россию начать войну в Украине

Главное: США «подстегнули» Россию напасть на Украину. Об этом сказал Дональд Трамп.

Детали: Бывший президент США Дональд Трамп вновь комментирует войну в Украине. На этот раз политик выступил в Full Send Podcast.

Он поведал: «Я думаю, то, как мы покинули Афганистан, стало самым позорным моментом в истории нашей страны. Когда Владимир Путин и Си Цзиньпин увидели нашу некомпетентность и что мы не знаем, что делаем, это подстегнуло идти и действовать в Украине».

По его словам, во время его президентства война в Украине не была бы возможна, как и риск боевых действий Китая в отношении Тайваня.

В тему: Трамп заявил, что Путин любит Украину.