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Видео-Новости > Сегодня можно наблюдать редкое солнечное затмение. Астрологи рассказали, что в этот день лучше не делать

Сегодня можно наблюдать редкое солнечное затмение. Астрологи рассказали, что в этот день лучше не делать

Агата Кловская
20.04.23 13:45
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Сегодня можно наблюдать редкое солнечное затмение. Астрологи рассказали, что в этот день лучше не делать

Главное: Земля, Луна и Солнце идеально выстроились в ряд, вызвав редкий гибридный тип полного солнечного затмения. Называется оно так из-за комбинации полного и кольцевого солнечного затмения.

Детали: Редкое солнечное затмение 20 апреля открыло первый коридор затемнения в этом году и стало гибридным, то есть наблюдающимся один раз во много лет. Это гибридное солнечное затмение сочетает в себе два вида затмения — полное и кольцеобразное, сменяющих друг друга по мере того, как тень от Луны будет двигаться по поверхности нашей планеты, пишет «РБК-Украина».

Обычно сначала гибридное затемнение кольцевидное, затем полное, а потом — снова кольцевидное.

Такие затмения происходят достаточно редко. Предыдущее человечество наблюдало 8 апреля 2005 года, а следующее будет 30 апреля 2041-го.

Во время затмения Солнца люди смогут увидеть, как тень Луны будет скользить над поверхностью Земли.

Уникальность данного явления в том, что полное солнечное затмение соединяется с кольцевым солнечным затмением.

В Украине жителям своими глазами его увидеть не получится, поскольку это будет происходить над западной Австралией и Индонезией. Но за ним можно наблюдать онлайн на YouTube.

Самая активная фаза затемнения была в 07:16 по киевскому времени.

В первую очередь — нельзя смотреть на Солнце без специальных защитных средств, наблюдать за затмением невооруженным глазом.

Желательно использовать специальную технику, а также надевать солнцезащитные очки.

В день солнечного затмения стоит ограничить физические и психоэмоциональные нагрузки.

Период коридора затмений будет проходить с 20 апреля по 5 мая. Это время характеризуется как очень нестабильное, люди могут быть очень взволнованы и «быть на взводе».

В этот период эмоции вам будет сложно контролировать эмоции и поступки, а также могут всплывать ситуации, которые необходимо пересмотреть и оставить в прошлом.

Астрологи в период коридора затмений очень не рекомендуют начинать важные дела и принимать важные решения.

Что еще нежелательно делать:

— Не берите кредиты и не одалживайте деньги.

— Не конфликтуйте и не ругайтесь с кем-то.

— Не подписывайте документы и не совершайте сделки.

— Не стоит устраиваться в этот период на работу и начинать что-то новое.

— Не планируйте операций у хирурга в этот период.

В тему: Вечером 19 апреля под Киевом произошло «высокоэнергетическое акустическое событие».

Тэги: общество, Солнце, Земля, наука, Луна, солнечное затмение, астрологи

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