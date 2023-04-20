Метеорит или спутник: под Киевом упал НЛО

Главное: Вчера вечером возле Киева упал непонятный объект. Предположительно это метеорит или спутник. В момент падения в городе включили воздушую тревогу.
Детали: Вчера около 22.00 возле Киева рухнул непонятный объект. Сильное свечение видели в разных частях столицы. Предположительно это метеорит или американский спутник RHESSI. В момент падения в городе включили сигнал воздушной тревоги.
«Предварительно над Киевом падал спутник или метеорит. Информацию уточняют», — сообщили в Воздушных силах Украины.
В КМВА заявили, что, по предварительной информации, около 22.00 в воздушном пространстве Киева упал космический спутник NASA. «Во избежание жертв от падений на землю обломков — была объявлена воздушная тревога. ПВО не работала», — Сергей Попко, начальник КМВА.
А вот аналитики центра Alpha Centauri утверждают, что над Киевом не сгорел спутник NASA. Вчера действительно в атмосферу должен входить аппарат NASA — RHESSI. Но траектория его падения очень далека от Украины.
Спутник RHESSI (Reuven Ramaty High Energy Solar Spectroscopic Imager) изучал Солнце с 2002 года, когда вышел на низкую околоземную орбиту на борту ракеты Pegasus XL. Во время своей миссии RHESSI зафиксировал более 100 тысяч событий. Его вывели из строя в 2018 году.
По оценкам американских военных, аппарат NASA должен был войти в атмосферу Земли около 21:30 19 апреля.
RHESSI весит всего 270 килограммов. Ожидалось, что большая часть этой массы превратится в пепел и пар во время падения. Поэтому исследователи оценивали риск ущерба для кого-либо на Земле как низкий — примерно 1 к 2467.