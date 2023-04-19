Под Нижним Новгородом пылает крупный склад химзавода

Главное: В Дзержинске Нижегородской области РФ горит склад на территории завода по производству синтетических смол и пластмасс. Площадь пожара составляет 4 тыс. кв. м. Склад полностью разрушился.

Детали: Пожар произошел на территории предприятия пластмасс и синтетических смол в Дзержинске Нижегородской области. Об этом сообщают российские СМИ в среду, 19 апреля.

В социальных сетях пользователи публикуют видеозаписи с кадрами, на которых виден высокий столб черного густого дыма на месте пожара.

Площадь пожара составляет 4 тыс. кв. м. Склад полностью разрушился.

По данным из открытых источников, в здании складируются автомасла и продукция химической промышленности.

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