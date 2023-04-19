На территории Белого дома произошел необычный инцидент

Главное: Двухлетний ребенок пробрался на территорию Белого дома. Его удалось поймать.

Детали: Необычный инцидент произошел в Вашингтоне. На территорию Белого дома пробрался двухлетний мальчик.

Малыш умудрился пролезть туда сквозь решетки забора.

Сотрудники Секретной службы США оперативно поймали сорванца на северной лужайке у резиденции президента Джо Байдена, после чего вернули родителям, которым, впрочем, устроили допрос.

При этом доступ в Белый дом на это время ограничили.

Представитель Секретной службы Энтони Гульельми поведал: «Наши сотрудники встретили любопытного молодого посетителя вдоль забора с северной стороны Белого дома, который ненадолго проник на территорию».

Стоит добавить, что высота забора вокруг Белого дома составляет 3,9 метра, а расстояние между прутьями – 12,7 сантиметров.

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