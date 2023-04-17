В центре Москвы произошел пожар в районе ТЭЦ

Главное: В Москве произошел мощный взрыв в кафе «Плов центр» на Бережковской набережной. Сообщается, что здание полностью сгорело.

Детали: В центре Москвы вспыхнул пожар: в районе ТЭЦ на Бережковской набережной загорелось кафе «Плов центр». Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

«Мощный пожар в кафе „Плов центр“ на Бережковской набережной в Москве. Ему предоставлен повышенный ранг сложности», — передают российские паблики.

Сообщается, что площадь возгорания увеличилась до 600 квадратных метров: здание полностью сгорело, на площади 200 квадратных метров обрушилась крыша. Из соседней тюнинг-студии эвакуировали людей. Дым от возгорания накрыл тот район, где, вероятно, находится ТЭЦ.

Причиной пожара навивают «возгорание вытяжки над мангалом».

Сообщается, что пострадавших, невзирая на масштабы пожара, нет.

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