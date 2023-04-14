В Украине под воду уходит еще одна область

Главное: Весеннее половодье подтопило населенные пункты в Черкасской области. Эвакуированы четыре человека.

Детали: Весеннее половодье подтопило населенные пункты в Черкасской области. Спасатели эвакуировали несколько человек. Об этом 14 апреля сообщил глава ОВА Игорь Табурец в Telegram.

Из-за повышения уровня воды в Днепре подтопило несколько сел Черкасского и Золотоношского районов, расположенных вблизи реки.

«Вдоль русла Днепра работают оперативно-мобильные группы для мониторинга ситуации и быстрого реагирования. Также привлекаем правоохранителей», — отметил Табурец.

За минувшие сутки спасатели эвакуировали троих взрослых и ребенка. Также в подтопленные дома доставляют продукты и лекарства.

По прогнозам, пик весеннего половодья ожидается в период с 18 по 28 апреля.

В тему: В Киеве начали готовиться к подтоплениям.