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Видео-Новости > Появилось видео эпичного пожара на мусорном заводе в США

Появилось видео эпичного пожара на мусорном заводе в США

Александр Панько
12.04.23 15:01
131
Появилось видео эпичного пожара на мусорном заводе в США

Главное: Завод по переработке мусора вспыхнул США. Появилось видео ЧП в Ричмонде.

Детали: В Ричмонде (штат Индиана) произошло масштабное огненное ЧП. Тут вспыхнул завод по переработке мусора.

Понадобилась эвакуация двух тысяч человек.

Спасатели выявили на территории завода охваченный огнем трейлер, который был загружен пластиком неизвестного типа.

Со временем пламя перекинулось на стоящее рядом здание.

Эксперты уже предупредили, что черный дым от пожара – токсичен и опасен для здоровья.

Пока неясны причины возгорания.

Местные власти уже объявили об эвакуации жителей в пределах полумили от эпицентра ЧП.

В тему: В Калифорнии произошел масштабный разлив нефти – опубликовано видео последствий.

Тэги: США, пожар, мир, ЧП, экология

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