Шварценеггер нашел себе новое неожиданное занятие

Главное: Арнольд Шварценеггер нашел себе новое занятие. Он начал ремонтировать дороги.

Детали: Легендарный 75-летнтий актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер нашел себе новое и весьма неожиданное занятие. Он лично залатал яму на дороге в своем районе в Лос-Анджелесе.

Видео показал сам артист.

Он поведал: «После того как весь район был расстроен из-за этой гигантской ямы, из-за которой машины и велосипеды портились в течение нескольких недель, я вышел со своей командой и починил ее. Я всегда говорю, давайте не будем жаловаться, давайте что-то с этим делать».

Также актер обратился к людям: «Вы должны сделать это сами. Это безумие. Я три недели ждал, когда эту дыру закроют».

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