Появилось эпичное видео нападения касаток на китов в Калифорнии

Главное: Касатки напали на китов у берегов Калифорнии. Это попало на видео.
Детали: В США с помощью дрона сняли уникальное видео. На нем три десятка касаток (вид китообразных из семейства дельфиновых парвотряда зубатых китов) атаковали двух взрослых серых китов у побережья Калифорнии.
Экологи говорят, что нападения касаток на серых китов случаются достаточно часто, однако, как правило, они охотятся на их детенышей, а атака на взрослых особей – весьма необычна.
Отмечается, что это первый в истории случай, когда удалось задокументировать нападение касаток на взрослых китов.
При этом стоит добавить, что в это время года детенышей китов еще нет в этом регионе.
В результате серые киты сумели уплыть на мелководье.
Известно, что обычно киты-матери и их детеныши стараются оставаться ближе к берегу во время миграции вдоль побережья Калифорнии, так как там безопаснее и больше пищи.
Однако, как говорят эксперты, районе залива Монтерей движение вдоль побережья затруднено из-за характера местности, а косатки ждут возможности воспользоваться уязвимостью молодых детенышей в глубоких открытых водах.
Как известно, серые киты вырастают до четырнадцати метров в длину и весят иногда больше сорока тонн.
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