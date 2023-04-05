Зеленскому вручили высшую награду Польши

Главное: Владимир Зеленский в Польше получил орден Белого Орла. Он награжден за заслуги в углублении отношений между Польшей и Украиной, деятельность в сфере безопасности и защиту прав человека.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский во время официального визита в Польшу получил орден Белого Орла. Эта самая высокая польская награда и одна из старейших. Об этом сообщила канцелярия президента Польши в среду, 5 апреля.

Орден Зеленскому вручил президент Польши Анджей Дуда во время официальной церемонии в Варшаве.

Польский лидер подчеркнул, что Зеленский награжден за заслуги в углублении отношений между Польшей и Украиной, деятельность в сфере безопасности и защиту прав человека.

«Трудно скрыть слезы, наблюдая за вашим служением Родине. Вы не покинули ни Украину, ни своих соотечественников. Вы являетесь образцовым лидером государства и нации», — заявил Дуда.

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