В Краматорске из-за повреждения дамбы вода начала затапливать дома

Главное: В Краматорске повреждена дамба, затоплены дома. Все соответствующие службы на местах и пытаются уменьшить поток, развернут оперативный штаб.

Детали: В городе Краматорск Донецкой области повреждена часть дамбы. Вода начала затапливать жилые дома, местных жителей эвакуируют. Об этом сообщил мэр Александр Гончаренко.

«Мартовский снегопад продолжает творить беды — разбило часть конструкции дамбы, увеличился выброс воды», — написал он.

По словам Гончаренко, все соответствующие службы на местах и пытаются уменьшить поток, развернут оперативный штаб.

«Ситуация не простая — есть затопленные частные дома. Воды очень много», — признал он и позже добавил, что уже эвакуированы шесть местных жителей.

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