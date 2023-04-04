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Видео-Новости > В Краматорске из-за повреждения дамбы вода начала затапливать дома

В Краматорске из-за повреждения дамбы вода начала затапливать дома

Агата Кловская
04.04.23 16:53
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В Краматорске из-за повреждения дамбы вода начала затапливать дома

Главное: В Краматорске повреждена дамба, затоплены дома. Все соответствующие службы на местах и пытаются уменьшить поток, развернут оперативный штаб.

Детали: В городе Краматорск Донецкой области повреждена часть дамбы. Вода начала затапливать жилые дома, местных жителей эвакуируют. Об этом сообщил мэр Александр Гончаренко.

«Мартовский снегопад продолжает творить беды — разбило часть конструкции дамбы, увеличился выброс воды», — написал он.

По словам Гончаренко, все соответствующие службы на местах и пытаются уменьшить поток, развернут оперативный штаб.

«Ситуация не простая — есть затопленные частные дома. Воды очень много», — признал он и позже добавил, что уже эвакуированы шесть местных жителей.

В тему: Россия ракетой разрушила жилой дом в Краматорске.

Тэги: общество, дамба, потоп, Краматорск, подтопление

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