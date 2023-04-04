Усик рассказал, когда понял, что боя с Фьюри не будет

Главное: Усик рассказал о переговорах с Фьюри. Украинский боксер понял, что бой не состоится после неимоверных условий, выдвинутых по контракту британцем.

Детали: Тайсон Фьюри изначально не хотел проведения боя за звание абсолютного чемпиона мира, а лишь играл в игру для своих болельщиков. Так считает чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF Александр Усик.

Украинский боксер рассказал в интервью на YouTube-канале Київський торт о переговорах с обладателем титула WBC. По его словам, британец даже не приступал к тренировкам, а лишь ставил все более неимоверные условия для того, чтобы сорвать подписание контракта.

«Когда понял, что боя не будет? Когда Тайсон Фьюри сказал о 70 на 30. То есть вся моя команда говорит: „Слушай, ну это крейзи мэн“. Я буквально на следующий день говорю: „Я согласен“. Ну все типа: „Ого!“. Я говорю, что тут не в деньгах дело, а в поединке. Дело в абсолюте, чего ждет много людей. Деньги — это хорошо. Это дополнительно для моей семьи, и за эти деньги я бы мог помочь тем, кто нуждается, но здесь именно поединок, здесь масштаб поединка, которого не было в супертяжелой весовой категории уже много десятилетий», — отметил Усик.

«Он думал, что я не согласен, что я скажу: „Да нет!“. Я согласился на эти условия, потом он сказал о реванше, хотя его команда вписывала реванш, а не моя. Потом, уже когда я и на это согласился, они написали: „Ок, давай тогда следующий поединок 70 на 30 в нашу пользу“. Они сказали: „Вы вообще сошли с ума“. Ну, и я понимал, что это уже была игра от Тайсона Фьюри. Мне кажется, он не тренировался. Он приходил в зал и кричал: „Я отбоксировал 15 раундов спарринга“. Послушай, ну можно отбоксировать 15 раундов по одной минуте, по 30 секунд. Ну, он парень непредсказуемый, много чего хочет, много тянет на себя одеяло. Он даже не мог подумать, что я согласен на все условия, которые он мне предложил. Я согласился на все. С ним нельзя быть уверенным на три процента или даже один, что он выйдет на поединок. Он играет в свою игру и считает себя королем», — сказал Усик.

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