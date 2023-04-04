В России обезьяна откусила пальцы маленькой девочке

Главное: В зоопарке в Новой Москве произошло ЧП. Тут обезьяна откусила пальцы ребенку.

Детали: Громкое ЧП произошло в зоопарке в Новой Москве. Тут обезьяна откусила два пальца четырехлетней девочке, сообщают местные СМИ.

Информируется, что маленькая Злата пришла с родителями посмотреть на животных в зоопарк «Планета обезьян» на Калужском шоссе.

Сообщается, что малышка, несмотря на запрет, хотела покормить животных, а горе-отец перенес ее через заграждение, после чего самец черного мангобея, находившийся в вольере со своей беременной самкой, проявил агрессию и начал рвать зубами пальцы девочки.

Персонал зоопарка оказал первую помощь, а потом ее увезли в больницу, где малышке ампутировали фаланг двух пальцев правой руки. Кроме этого у нее зафиксированы многочисленные раны от укусов.

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