Появилось видео с места крушения пассажирского поезда в Нидерландах

Главное: Поезд потерпел крушение в Нидерландах. Один человека погиб, три десятка людей пострадали.

Детали: В Нидерландах произошло крупное ЧП. Недалеко от поселка Воорсхотен в провинции Южная Голландия с рельсов сошел пассажирский поезд.

Как минимум один человека погиб, около тридцати людей получили различные травмы.

Всего в вагонах находились полсотни людей.

Отмечается, что причиной крушения стало столкновение со строительным оборудованием на пути.

Информируется, что поезда между городом Лейден и некоторыми районами Гааги были отменены из-за аварии.

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