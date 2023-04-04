Появилось видео с места крушения пассажирского поезда в Нидерландах

Главное: Поезд потерпел крушение в Нидерландах. Один человека погиб, три десятка людей пострадали.
Детали: В Нидерландах произошло крупное ЧП. Недалеко от поселка Воорсхотен в провинции Южная Голландия с рельсов сошел пассажирский поезд.
Как минимум один человека погиб, около тридцати людей получили различные травмы.
Всего в вагонах находились полсотни людей.
Отмечается, что причиной крушения стало столкновение со строительным оборудованием на пути.
Информируется, что поезда между городом Лейден и некоторыми районами Гааги были отменены из-за аварии.
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