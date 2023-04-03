Оккупанты начали с новой силой «кошмарить» жителей Мариуполя

Главное: Оккупанты устроили «зачистку» в Мариуполе. Российские захватчики проверяют квартиры, документы и телефоны местных жителей, заявил Петр Андрющенко.

Детали: Росгвардия после подрыва автомобиля коллаборанта Михаила Москвина в Мариуполе целую неделю ищет членов местного сопротивления. Об этом сообщил советник Петр Андрющенко.

«Как проходит „зачистка“ в Мариуполе. Вчера по пр. Металлургов. На каждом перекрестке по два автомобиля с российскими военными. Каждые 200 метров по улице патруль из восьми оккупантов (микс военных и полиции). Большое количество полицейских автопатрулей, пригнанных из Донецка. Тотальная проверка документов и телефонов. Выборочная проверка квартир с обысками. И так от района к району. От квартала к кварталу. Почти неделю каждый день», — рассказал он.

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