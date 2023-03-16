К Земле летит «свежий» астероид

Главное: Астероид 2023 EY летит к Земле. Сближение произойдет уже в пятницу.

Детали: Уже в пятницу, 17 марта, к Земле максимально приблизится астероид 2023 EY, который был открыт совсем недавно – 13 числа этого месяца. Об этом информирует The Watchers.

Диаметр космического объекта составляет от 14 до 30 метров

Он пройдет возле нашей планеты на расстоянии всего 239 тысяч километров в 13-39 по киевскому времени.

Эксперты уточняют, что это второй известный астероид, пролетевший мимо Земли на расстоянии всего одной лунной дистанции в этом месяце, и четырнадцатый с начала 2023-го года.

Информируется также, что данный гигант принадлежит к группе астероидов Аполлона.

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