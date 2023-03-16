Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Видео-Новости > К Земле летит «свежий» астероид

К Земле летит «свежий» астероид

Александр Панько
16.03.23 12:23
104
К Земле летит «свежий» астероид

Главное: Астероид 2023 EY летит к Земле. Сближение произойдет уже в пятницу.

Детали: Уже в пятницу, 17 марта, к Земле максимально приблизится астероид 2023 EY, который был открыт совсем недавно – 13 числа этого месяца. Об этом информирует The Watchers.

Диаметр космического объекта составляет от 14 до 30 метров

Он пройдет возле нашей планеты на расстоянии всего 239 тысяч километров в 13-39 по киевскому времени.

Эксперты уточняют, что это второй известный астероид, пролетевший мимо Земли на расстоянии всего одной лунной дистанции в этом месяце, и четырнадцатый с начала 2023-го года.

Информируется также, что данный гигант принадлежит к группе астероидов Аполлона.

В тему: К Земле приближается потенциально опасный астероид.

Тэги: мир, астероид, Земля, космос, наука

Комментарии

Статьи

10.03.23 17:20

Мирные переговоры Украины и РФ - какова перспектива? <обновляется онлайн>

Автор: Александр Панько

Дайджест

Львов - новая деловая столица Украины, а самая востребованная профессия - энергетики
15.03.23 21:05

Львов - новая деловая столица Украины, а самая востребованная профессия - энергетики

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
Суд обязал полицейских расследовать рукоприкладство украинского военкомата
Суд обязал полицейских расследовать рукоприкладство украинского военкомата
Суд обязал полицейских расследовать рукоприкладство украинского военкомата
Суд обязал полицейских расследовать рукоприкладство украинского военкомата
Три причины, которые позволяют не приходить в военкомат по повестке
Три причины, которые позволяют не приходить в военкомат по повестке
Как и где имеют право вручать повестки украинцам в 2023 году: ответы на важные вопросы
Как и где имеют право вручать повестки украинцам в 2023 году: ответы на важные вопросы
Уклонисты от мобилизации: какие решения по ним выносят украинские суды?
Уклонисты от мобилизации: какие решения по ним выносят украинские суды?
Психолог рассказала, как надо дышать, чтобы успокоиться
Психолог рассказала, как надо дышать, чтобы успокоиться
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
16.03.23 13:42

Опубликовано видео инцидента с американским дроном над Черным морем
16.03.23 13:02

Эрдоган рассказал об общении с Зеленским и Путиным
16.03.23 12:55

В России планируют набрать еще 400 тысяч контрактников
16.03.23 12:18

Контрнаступление ВСУ: стали известны его возможные варианты
16.03.23 11:46

Киев и область частично обесточены
16.03.23 11:11

В России повестки раздают направо и налево
16.03.23 11:00

Президент Сирии сделал несколько скандальных заявлений по Украине
16.03.23 10:47

В Черном море зафиксирована нетипичная активность российского флота
16.03.23 10:13

МВФ выделит Украине крупный кредит на четыре года
16.03.23 10:12

Экс-президент РФ заказал «вагнерам» убийство министра обороны Италии, — СМИ
16.03.23 12:18

Контрнаступление ВСУ: стали известны его возможные варианты
16.03.23 11:46

Киев и область частично обесточены
16.03.23 11:11

В России повестки раздают направо и налево
16.03.23 10:12

Экс-президент РФ заказал «вагнерам» убийство министра обороны Италии, — СМИ
16.03.23 09:43

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 162 560 солдат
16.03.23 09:32

Наступление оккупантов на Бахмут приближается к кульминации, — ISW
15.03.23 20:39

Банкопад в США 2023: появились новые нехорошие подробности
15.03.23 20:14

Банкопад в Европе: второй по размеру банк Швейцарии Credit Suisse Bank - на грани банкротства
15.03.23 16:56

С понедельника украинцев могут оставить без тепла
15.03.23 15:52

Пентагон назвал число танков Leopard для Украины
14.03.23 13:39

Россияне готовятся к бегству с оккупированных территорий, — Верещук
09.03.23 14:28

В Укрaине продолжaет дешеветь топливо на АЗС
10.03.23 09:40

Си Цзиньпин в третий раз переизбран председателем Китая
10.03.23 09:29

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 156 990 солдат
10.03.23 12:54

В ОП рассказали, когда Украина пойдет в контрнаступление
10.03.23 12:08

Музыка Моцарта «обладает волшебством», - утверждают ученые
10.03.23 12:33

В Киеве снова начали отключать электричество
11.03.23 18:30

В 2046 году астероид размером с бассейн, с большой вероятностью, врежется в Землю
09.03.23 15:53

На ЗАЭС вернули электроснабжение
11.03.23 17:01

Тайсон Фьюри и Александр Усик сразятся 29 апреля
Фото и Видео
К Земле летит «свежий» астероид
К Земле летит «свежий» астероид
К Земле летит «свежий» астероид
К Земле летит «свежий» астероид
Под Киевом произошло крупное огненное ЧП
Под Киевом произошло крупное огненное ЧП
Россия попытается достать из моря сбитый американский беспилотник
Россия попытается достать из моря сбитый американский беспилотник
В Керчи вспыхнул мощный пожар на железорудном комбинате
В Керчи вспыхнул мощный пожар на железорудном комбинате
Жертвами смертельного пожара в Харькове стали мать и сын
Жертвами смертельного пожара в Харькове стали мать и сын
Под Киевом произошло жестокое убийство
Под Киевом произошло жестокое убийство
Во время выступления Аврил Лавин произошел пикантный скандал
Во время выступления Аврил Лавин произошел пикантный скандал
Российские Су-27 сбили американский беспилотник MQ-9 над Черным морем. По другой версии, это сделали... США
Российские Су-27 сбили американский беспилотник MQ-9 над Черным морем. По другой версии, это сделали... США
Украина вместе со страной НАТО начала выпуск собственных снарядов для танков
Украина вместе со страной НАТО начала выпуск собственных снарядов для танков
В Колумбии задержали самодельную подлодку с кокаином и трупами
В Колумбии задержали самодельную подлодку с кокаином и трупами
fraza.com
Новости блогосферы
14.03.23 18:04

Банкопад в США: что будет дальше и как это заденет украинские банки?
18.02.23 18:55

17-летних парней перестали выпускать из Украины
17.02.23 21:37

Нас ждет финансовый крах и ликвидация бумажных денег
02.02.23 12:06

Депутат Тищенко вывез на отдых под видом волонтеров двух парней призывного возраста

Опрос

Кто заразил молодежь "вирусом" ЧВК Редан?

посмотреть результаты
© 2023 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.