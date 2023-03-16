Россия попытается достать из моря сбитый американский беспилотник

Главное: В РФ планируют достать из моря беспилотник США. Россия располагает техническими возможностями для того, чтобы найти и изучить обломки упавшего беспилотника, считает Сергей Нарышкин.

Детали: Россия будет пытаться достать обломки упавшего в Черное море американского беспилотника MQ-9 Reaper. Об этом секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев сказал в среду, 15 марта.

«Я не знаю, сумеем мы достать или нет, но то, что это делать надо... И будем этим заниматься обязательно. Надеюсь, конечно, на успех... Американцы все время говорят, что они не участвуют в военных действиях. Это очередное подтверждение, что они непосредственно участвуют в этих мероприятиях. В войне», — сказал Патрушев, позабыв добавить, что инцидент с дроном произошел в международных водах, где он имел полное право находиться.

В свою очередь директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин считает, что Россия располагает техническими возможностями для того, чтобы найти и изучить обломки упавшего беспилотника.

«Мне представляется, что такие технические возможности есть», — сказал он.

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В Кремле отреагировали на инцидент с американским беспилотником.