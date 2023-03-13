Жертвами оползней в Индонезии стали почти полсотни людей

Главное: Десятки людей стали жертвами оползней в Индонезии. Эвакуированы две тысячи человек.
Детали: Оползни на индонезийских островах Риау, произошедшие на прошлой неделе из-за обильных дождей, привели к гибели 46 людей (24 мужчины и 22 женщины). Об этом информируют местные власти.
Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями сообщает, что эвакуация из опасного района понадобилась двум тысячам местных жителей.
До сих пор остаются ненайденными тела девяти человек.
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