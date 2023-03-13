В Подмосковье ночью что-то сильно горело и взрывалось

Главное: В Подмосковье горел очередной склад. Огонь распространился на площади 4320 кв. м. В здании обвалилась кровля на площади две тысячи квадратных метров.

Детали: В Одинцово Московской области в ночь на понедельник, 13 марта, загорелся склад, огонь распространился на площади 4320 кв. м. Об этом сообщает МЧС России.

Отмечается, что в здании обвалилась кровля на площади 2 тыс. кв. м.

В тушении пожара задействовано 83 человека и 23 единицы техники.

Через несколько часов пожар локализовали.

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