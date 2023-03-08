В Тбилиси митингующие штурмуют здание парламента, ситуация выходит из-под контроля властей

Главное: В Тбилиси — столкновения силовиков с протестующими, которые начались после принятия закона об «иностранных агентах». По последней информации митингующие прорвали железные баррикады и пошли на штурм парламента.

Детали: В Тбилиси (Грузия) происходят столкновения силовиков с протестующими, которые начались после принятия закона об «иностранных агентах». Спецназ применил водомёт, перцовый газ и резиновые пули. Протестующие атаковали полицию брусчаткой. Также в силовиков метнули «коктейль Молотова» и файер.

По последней информации митингующие в Тбилиси прорвали железные баррикады и пошли на штурм парламента. К парламенту были переброшены дополнительные силы спецназа, начался жетский разгон протестующих с применением слезоточивого газа и светошумовых гранат.

Протесты начались после того, как грузинский парламент в первом чтении принял закон об «иностранных агентах». Законопроект предполагает, что неправительственные организации и средства массовой информации, финансируемые из-за рубежа, должны будут регистрироваться в специальном реестре как «агенты иностранного влияния». Эксперты нашли много схожего с российским законом об «иноагентах».

Президент Грузии, которая сейчас находится в США. поддержала протестующих против законопроекта об иноагентах. Она добавила, что наложит на него вето.

Официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что ответственные за подавление протестов в Грузии могут попасть под санкции США.