Возле Рима столкнулись два военных самолета – пилоты погибли

Главное: Военные самолеты столкнулись возле Рима. ЧП произошло во время учений.

Детали: В Италии во время учений столкнулись два военных самолета. Инцидент произошел возле Рима, когда машины совершали тренировочный полет над жилыми районами коммуны Гвидония-Монтечельо.

Увы, погибли два пилота.

Военные говорят, что самолеты Siai Marchetti 208 столкнулись и потерпели крушение «по неизвестным причинам».

Отметим, что один из самолетов упал между домами и врезался в машину, а другой разбился на лугу.

В тему: В Лондоне столкнулись два пассажирских самолета.