Возле Рима столкнулись два военных самолета – пилоты погибли

Главное: Военные самолеты столкнулись возле Рима. ЧП произошло во время учений.
Детали: В Италии во время учений столкнулись два военных самолета. Инцидент произошел возле Рима, когда машины совершали тренировочный полет над жилыми районами коммуны Гвидония-Монтечельо.
Увы, погибли два пилота.
Военные говорят, что самолеты Siai Marchetti 208 столкнулись и потерпели крушение «по неизвестным причинам».
Отметим, что один из самолетов упал между домами и врезался в машину, а другой разбился на лугу.
В тему: В Лондоне столкнулись два пассажирских самолета.