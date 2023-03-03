В Краснодаре прогремел взрыв на территории летного училища

Главное: В районе летного училища в Краснодаре прогремел взрыв, после чего начался пожар. Спасатели заявляют, что якобы «произошло возгорание в поле».

Детали: В России в Краснодаре сегодня, 3 марта раздался взрыв. После чего в районе местного авиаучилища произошел пожар. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

В частности, местные паблики начали массово распространять информацию о громком взрыве в городе. От которого, как делятся жители, «задрожали стекла и сработали сигнализации на машинах».

В сети пишут, что взрыв, который слышали в разных районах Краснодара и поселка Новая Адыгея, предположительно произошел на территории летного училища. Поскольку сразу после «хлопка» там поднялся густой столб дыма, кадры которого активно рассылают местные Telegram-каналы.

Тем временем в российском МЧС пытаются «успокоить граждан». Спасатели заявляют, что якобы «произошло возгорание в поле».

Местные чиновники пока не прокомментировали произошедшее в городе.

В тему: В городе под Москвой, в котором производят «Кинжалы» и «Искандеры», прогремел взрыв.