В Париже на подиум вышел… горящий манекенщик

Главное: На неделе моды в Париже произошло кое-что необычное. На подиум вышел горящий манекенщик.

Детали: Манекенщик датского бренда Heliot Emil серьезно удивил на неделе моды в Париже. Он вышел на подиум весь в огне.

Произошло это во время представления коллекции осень-зима 2023 «Связанные формы».

Известно, что над коллекцией трудились братья Юлиус и Виктор Юулы, которые создают мужскую униформу, в том числе армейские бомберы и брюки-карго в камуфляжной расцветке, облегченные бронежилеты из текстиля и технические ремни.

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