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Журналисты показали, где и за чей счет живут Путин с Кабаевой

Агата Кловская
28.02.23 16:56
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Журналисты показали, где и за чей счет живут Путин с Кабаевой

Главное: Российский президент Владимир Путин и вероятная мать его детей Алина Кабаева живут вместе в резиденции на Валдае. Они пользуются средствами Путина из кипрского оффшора.

Детали: Журналисты российского издания Проект провели расследование и выяснили, где совместно проживает глава государства Владимир Путин и гимнастка, вероятная мать его детей Алина Кабаева.

По данным российских журналистов, Путин и Кабаева чаще всего живут в резиденции на Валдае и пользуются средствами главы Кремля из кипрского оффшора Ermira Consultants, на который записаны доли в важных для Путина предприятиях.

Компанию Ermira источник издания назвал «общаком» для президента России и его окружения. По его словам, с 2015 года офшором владеют люди олигарха Аркадия Ротенберга. Близкие Путина встречаются с Ротенбергом, Юрием Ковальчуком и их подчиненными и «обозначают свои нужды». Затем на деньги фирмы Ermira покупаются и оформляются активы. Так, например, в 2011 году Кабаевой купили на эти средства четыре квартиры в Сочи и оформили на доверенных лиц.

При этом право собственности на всю недвижимость, которая приобретается через офшор, принадлежит его компании или подставным лицам, а не его родственникам напрямую.

Кроме того, журналистам удалось выяснить, компания Ermira провела успешные операции с кругооборотом акций Национальной Медиа Группы (НМГ), председателем совета директоров которой является Кабаева. В 2013 году кипрская компания приобрела 7,5% акций за 76 млн евро и через три месяца, предположительно, продала их структурам Геннадия Тимченко на 65,6 млн евро дороже.

Журналисты выяснили, что Путин и Кабаева живут вместе в резиденции на Валдае. В 2018 году для президента РФ построили тайную железную дорогу, по которой он приезжает в резиденцию, вероятно, на своем бронепоезде.

Помощницы и двоюродные сестры гимнастки также постоянно бывают в резиденции на Валдае. Изучив утекшую базу данных о бронировании железнодорожных билетов, журналисты обнаружили, что все пять женщин постоянно ездят на Валдай. А одна из сестер даже имеет жилье неподалеку.

Отмечается, что на территории резиденции для Кабаевой и детей построили отдельный деревянный дом. О том, что дом был выстроен специально для Кабаевой, Проекту на условиях анонимности рассказал собеседник, знакомый с устройством президентской резиденции.

Возле дома Кабаевой был построен лодочный причал, переплыв который можно оказаться в парке площадью 28 гектаров. Окрестности самой резиденции являются заповедными местами, в том числе включают территорию Валдайского национального парка.

О том, что в резиденции постоянно бывают дети (первый ребенок Путина и Кабаевой родился в 2015 году в дорогой клинике Святой Анны в Швейцарии, второй -весной 2019 года в РФ), подтвердили собеседник издания, знакомый с работой объекта на Валдае, и косвенно открытые данные.

Летом 2020 и 2021 годов на месте бывших вертолетных площадок организовывалась небольшая трасса для картинга, свидетельствуют спутниковые снимки. А прямо рядом с резиденцией в глубине леса в промежутке между 2016 и 2020 годами была возведена большая детская игровая площадка.

В целом, как сообщают журналисты, Кабаева и ее близкие пользуются недвижимостью на сумму не менее 120 млн долларов.

Кроме дома в резиденции Путина на Валдае, у Кабаевой есть самый большой пентхаус в России, площадью 2600 кв. м. Он расположен в жилом комплексе Королевский парк в Сочи и его также приобрели на средства компании Ermira. В пентхаусе есть бассейн, кинотеатр, патио и собственная вертолетная площадка. Отмечается, что дизайн дома разрабатывал модельер Валентин Юдашкин.

В тему: Расследование российского оппозиционера Алексея Навального о дворце президента РФ Владимира Путина в Краснодарском крае стало самым просматриваемым видео в 9 странах, включая Кипр и собрало более 3 млн «лайков» и более 1 млн комментариев.

Тэги: общество, Владимир Путин, политика, Алина Кабаева

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