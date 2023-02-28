В Голосеевском районе Киева гремят взрывы

Главное: В Голосеевском районе Киева возник пожар в одном из зданий, в результате которого начали взрываться кислородные баллоны. Предварительно, пострадал один человек.

Детали: В Киеве произошел пожар в одном из зданий Голосеевского района. Все службы уже работают на месте. Об этом пишет Telegram-канал мэра Киева Виталия Кличко.

«Пожар в отдельно стоящем здании в Голосеевском районе. На месте пожара раздаются взрывы, предварительно — кислородные баллоны», — заявил мэр столицы.

Он также сообщил, что в результате пожара пострадал один человек.

В тему: В Киеве на дороге образовался провал более двух метров. Движение транспорта по проезжей части ограничиваться не будет.