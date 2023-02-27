Лукашенко устроил взбучку своим силовикам

Главное: Лукашенко провел совещание со своими силовиками. Как отмечают местные СМИ, на собрании у Лукашенко «был очень обеспокоенный вид».

Детали: Глава белорусского режима Александр Лукашенко провел узкое совещание с силовиками, где потребовал «жесточайшей дисциплины особенно на границе». Об этом сообщает БЕЛТА.

«В свете событий внутреннего характера, и прежде всего внешнего, хотел бы услышать из ваших уст характеристику внутриполитической и военной составляющей вокруг нашей Беларуси. Еще раз хочу подчеркнуть и ориентировать вас, и потребовать от вас жесточайшей дисциплины в воинских подразделениях МВД и КГБ. Жесточайшей дисциплины! Каждый должен заниматься своим делом», — сказал он.

Стоит отметить, что тезис про «жесточайшую дисциплину» Лукашенко во время совещания повторил несколько раз.

«Дисциплина и выполнение своих обязанностей. Особенно на границе», — подчеркнул он, добавив, что все должны видеть на рубежах Беларуси «любую мельчайшую агрессивность».

При этом Лукашенко в очередной раз привиделись угрозы из вне и желание «всколыхнуть ситуацию в Беларуси».

При этом, как отмечает издание «Наша Ніва», на встрече у Лукашенко «был очень обеспокоенный вид».

Как добавляют в мониторинговой группе «Беларускі Гаюн», беларусская пропаганда в своих отчетах об этой встрече, «делает акцент» на том, что совещание прошло накануне трехдневного визита Лукашенко в Китай.

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