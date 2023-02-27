В Турции произошло очередное мощное землетрясение

Главное: В Турции произошло новое разрушительное землетрясение. Вследствие мощных толчков есть разрушения и жертвы.

Детали: В турецкой провинции Малатья в понедельник, 27 февраля, произошло землетрясение магнитудой 5,6. Об этом сообщает Anadolu.

По данным Управеления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD), эпицентр толчков, зафиксированных в 12:04 по местному времени, располагался в районе Йешилютр.

По данным на сейчас, в результате землетрясения обрушилось 25 домов. В зоне бедствия работают спасатели.

Также из-за стихийного бедствия известно о гибели одного человека, еще 69 получили ранения. Сколько людей находятся под завалами, пока непонятно.

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