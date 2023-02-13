Путин пересел на бронепоезд из соображений безопасности

Главное: Путин пользуется бронепоездом из соображений безопасности. Примерная стоимость бронепоезда, по оценкам журналистов, более 1 млрд российских рублей.

Детали: Глава Кремля Владимир Путин для дальних переездов в свои резиденции пользуется бронепоездом, который использует с 2021 года. Об этом говорится в расследовании Центра Досье.

"После начала войны он ездит на нем все чаще - особенно в свою любимую резиденцию на Валдае", - пишет издание.

Отмечается, что Путин передвигается на бронепоезде из соображений безопасности. В отличие от самолетов, поезд сложнее отследить, поскольку сервисов для трекинга пассажирских поездов в режиме реального времени нет. Кроме того, две резиденции главы Кремля, куда он наведывается, расположены на побережье Черного моря, где полеты ограничены из-за войны.

Бронепоезд Путина имеет вагон со спальней и рабочим кабинетом, вагон для сопровождающего персонала и вагон для спецсвязи. Вместо четырех осей у бронепоезда их шесть, вместо одного локомотива - несколько, а на крыше размещено спецоборудование.

По данным СМИ, подходящий под описание спецпоезд принадлежит компании Гранд Сервис Экспресс, которой владел офшор, связанный с соратником президента РФ Юрием Ковальчуком, и его знакомым - бизнесменом Михаилом Рабиновичем.

Примерная стоимость бронепоезда, по оценкам журналистов, более 1 млрд российских рублей.

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