На коронации Карла III может быть большой скандал

Главное: В случае появления 6 мая 2023 на коронации Карла III его супруги в головном уборе, который будет украшен индийским бриллиантом «Кохинур», процедура закончится дипскандалом.

Детали: В случае появления 6 мая 2023 на коронации Карла III его супруги в головном уборе, который будет украшен привезенным из Индии в 1849-м году (фактически, ворованным) бриллиантом «Кохинур», процедура закончится дипломатическим скандалом, прогнозирует британское издание The Economist.

2023 год вообще станет поворотным в вопросе возвращения Великобританией предметов культуры, изъятых в других странах в ходе ее колониальных завоеваний.