Появилось видео, как в России у самолета прямо в воздухе открылся люк

Главное: В России произошло ЧП с самолетом. У него в воздухе открылся люк.

Детали: В России произошло воздушное ЧП. У летящего по маршруту Иркутск-Якутск-Магадан самолета открылся люк.

Известно, что это был чартерный рейс.

Позже борт, на котором было 25 пассажиров и шесть членов экипажа, совершил аварийную посадку в поселке Маган.

Инцидент произошел на высоте 2,9 тысячи метров: у самолета открылся грузовой люк из-за повреждения креплений рампы.

Никто не пострадал.

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