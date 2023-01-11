Появилось видео, как в России у самолета прямо в воздухе открылся люк

Главное: В России произошло ЧП с самолетом. У него в воздухе открылся люк.
Детали: В России произошло воздушное ЧП. У летящего по маршруту Иркутск-Якутск-Магадан самолета открылся люк.
Известно, что это был чартерный рейс.
Позже борт, на котором было 25 пассажиров и шесть членов экипажа, совершил аварийную посадку в поселке Маган.
Инцидент произошел на высоте 2,9 тысячи метров: у самолета открылся грузовой люк из-за повреждения креплений рампы.
Никто не пострадал.
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