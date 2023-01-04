В Днепре демонтировали советские памятники

Главное: В Днепре демонтировали два советских памятника. Танк Т-34 и статую Александра Матросова.

Детали: В Днепре местные власти демонтировали два советских памятника. Об этом сообщает «Страна».

Так, был снесен памятник-танк Т-34, посвященный защитнику и освободителю Днепра и области генералу Ефиму Пушкину. Он погиб 11 марта 1944-го года в результате осколочного ранения в Николаевской области, после чего его прах доставили в город Днепр и торжественно захоронили на мемориальном кладбище на Соборной площади. Памятник-танк был установлен в 1945-м году.

Кроме этого демонтировали памятник Александру Матросову. Он был уроженцем города. В феврале 1943-го года под Псковом он закрыл собой амбразуру немецкого пулеметного дзота, чтобы дать возможность батальону пойти в атаку. Посмертно был награжден звездой Героя Советского Союза.

Снос памятников утвердили в конце декабря.

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