Украина ожидает развертывание систем Patriot в максимально сжатые сроки, — Кулеба

Главное: Системы Patriot будут развернуты в Украине в максимально сжатые сроки. Подготовка к передаче этих систем уже началась, заявил Дмитрий Кулеба.

Детали: В Украине ожидают развертывания американской системы Patriot в максимально сжатые сроки. Об этом на брифинге заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

«В прошлом году мы завершили революционным решением о предоставлении Украине американских систем Patriot, о чем договорились лидеры Украины и США Владимир Зеленский и Джозеф Байден. Ожидаем развертывания „Патриотов“ в максимально сжатые сроки. Подготовка к передаче этих систем уже началась», — заявил Кулеба.

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