Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Видео-Новости > В России горит военный объект и взрывается боекомплект, — соцсети

В России горит военный объект и взрывается боекомплект, — соцсети

Александр Панько
03.01.23 15:14
680
В России горит военный объект и взрывается боекомплект, — соцсети

Главное: Российские паблики обнародовали видео с пылающей «временной постройкой» в городе Новый Оскол. По некоторым данным, горел военный объект.

Детали: Крупный пожар вспыхнул в Новом Осколе Белгородской области РФ. Глава администрации округа Андрей Гриднев заявил о том, что горит «временная постройка» и виной всему «неосторожное обращение с огнем». Однако российские паблики заблюрили горящую «временное постройку» на кадрах.

«В черте города, в результате неосторожного обращения с огнём, произошло возгорание временной постройки», — говорится в его сообщении.

Другой паблик пишет, что пожар произошел на военном объекте. «В Новом Осколе загорелся военный объект, слышны взрывы БК. О количестве жертв не сообщалось», — говорится в сообщении.

В тему: ВСУ одним ударом ликвидировали несколько сотен мобилизованных россиян в Маккеевке.

Тэги: пожар, взрыв, Россия, боеприпасы, Белгород, военный объект

Комментарии

Статьи

03.01.23 22:49

Мирные переговоры Украины и РФ - какова перспектива? <обновляется онлайн>

Автор: Александр Панько

Дайджест

Удар ножом в храме - сигнал священникам Украинской православной церкви?
02.01.23 18:23

Удар ножом в храме - сигнал священникам Украинской православной церкви?

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
ДТЭК откровенно лжет украинцам?
ДТЭК откровенно лжет украинцам?
ДТЭК откровенно лжет украинцам?
ДТЭК откровенно лжет украинцам?
Что меняется с 1 января 2023 года в Украине: налоги, тарифы и др.
Что меняется с 1 января 2023 года в Украине: налоги, тарифы и др.
Астрономы сообщили о десятках НЛО в небе над Киевом
Астрономы сообщили о десятках НЛО в небе над Киевом
Кто такие скауты? И при чем тут масоны и спецслужбы
Кто такие скауты? И при чем тут масоны и спецслужбы
Хозяева Украины VS Хозяева мировых денег. Схватка начинается
Хозяева Украины VS Хозяева мировых денег. Схватка начинается
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
03.01.23 23:21

В Закарпатье сегодня дрожали окна и скрипели полы - регион накрыло мощное землетрясение
03.01.23 21:38

Украинская власть удалила поздравление в адрес Степана Бандеры. Из-за жалоб со стороны Польши
03.01.23 21:24

Валерия Меладзе хотят лишить российского гражданства
03.01.23 16:54

Жители Джанкоя снова слышали взрывы
03.01.23 16:32

Экс-первая ракетка мира отметился скандальным высказываниям по поводу российских спортсменов
03.01.23 16:14

Премьер-министр Нидерландов сделал громкое заявление по войне в Украине
03.01.23 15:58

В Киргизии артистам запретили петь под фонограмму
03.01.23 15:51

РФ имеет достаточно запаса, чтобы вести войну, — МОУ
03.01.23 14:44

Киев вернулся к стабилизационным графикам выключения света
03.01.23 14:35

Владельцев старых моделей автомобилей Mercedes предупредили и серьезной проблеме
03.01.23 23:21

В Закарпатье сегодня дрожали окна и скрипели полы - регион накрыло мощное землетрясение
03.01.23 21:38

Украинская власть удалила поздравление в адрес Степана Бандеры. Из-за жалоб со стороны Польши
03.01.23 14:44

Киев вернулся к стабилизационным графикам выключения света
03.01.23 10:23

Киевлянам сегодня снова экстренно выключают свет
03.01.23 09:23

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 108 190 солдат
03.01.23 09:14

Киев примет очередной саммит Украина — ЕС
02.01.23 15:50

Украинцев предупредили о скором морозном пике
02.01.23 15:19

Украина готовится к возможному массированному ракетному удару
02.01.23 13:14

В Виннице священника УПЦ ранили ножом
02.01.23 12:44

Украина и Россия заключат перемирие летом 2023 года, - утверждает экс-генерал НАТО
30.12.22 15:37

Стало известно, как изменились цены на недвижимость в Украине в этом году
01.01.23 18:58

13 градусов тепла 1 января 2023 - абсолютный температурный рекорд в Украине
30.12.22 11:19

В НАТО назвали самый быстрый путь к миру в Украине
29.12.22 09:49

Шаманы из Перу поведали, когда завершится война в Украине
28.12.22 10:41

Украинцам приготовили под елочку неприятный тарифный сюрприз
29.12.22 11:48

В оккупированном Джанкое прогремели взрывы
29.12.22 12:42

Мэру Полтавы вручили подозрение
29.12.22 10:27

По Украине выпущено более 120 ракет, — ОП
28.12.22 15:51

В Кремле не примут мирный план, если им не отдадут украинские земли
29.12.22 11:56

После ракетной атаки Киев частично остался без электричества
Фото и Видео
Валерия Меладзе хотят лишить российского гражданства
Валерия Меладзе хотят лишить российского гражданства
Валерия Меладзе хотят лишить российского гражданства
Валерия Меладзе хотят лишить российского гражданства
В России горит военный объект и взрывается боекомплект, — соцсети
В России горит военный объект и взрывается боекомплект, — соцсети
Названы самые популярные песни в истории Spotify
Названы самые популярные песни в истории Spotify
В Бердянске прогремело несколько взрывов
В Бердянске прогремело несколько взрывов
В Виннице священника УПЦ ранили ножом
В Виннице священника УПЦ ранили ножом
Появилось видео, как в Дубае едва не избили путинского певца-агитатора
Появилось видео, как в Дубае едва не избили путинского певца-агитатора
Жертвами жуткого ДТП в Турции стали шесть человек
Жертвами жуткого ДТП в Турции стали шесть человек
Появилось видео с места столкновения двух вертолетов в Австралии
Появилось видео с места столкновения двух вертолетов в Австралии
Накануне Нового года Россия нанесла очередной ракетный удар: больше всего пострадал Киев
Накануне Нового года Россия нанесла очередной ракетный удар: больше всего пострадал Киев
В ОП назвали альтернативу гарантиям безопасности
В ОП назвали альтернативу гарантиям безопасности
fraza.com
Новости блогосферы
02.01.23 17:52

ДТЭК откровенно лжет украинцам?
28.12.22 11:14

Украинская власть готовится к рейдерскому захвату имущества УПЦ
15.12.22 23:45

Украинская власть не выплачивает деньги семьям погибших украинских бойцов
10.12.22 22:04

Неканоническая ПЦУ хочет прибрать в рукам Киево-Печерскую Лавру, которую восстанавливали после разрухи силами мирян и духовенства УПЦ

Опрос

Верите ли вы в то, что украинские олигархи продают электроэнергию в ЕС в то время, как украинцы сидят без света?

посмотреть результаты
© 2023 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.