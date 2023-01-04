В России горит военный объект и взрывается боекомплект, — соцсети

Главное: Российские паблики обнародовали видео с пылающей «временной постройкой» в городе Новый Оскол. По некоторым данным, горел военный объект.

Детали: Крупный пожар вспыхнул в Новом Осколе Белгородской области РФ. Глава администрации округа Андрей Гриднев заявил о том, что горит «временная постройка» и виной всему «неосторожное обращение с огнем». Однако российские паблики заблюрили горящую «временное постройку» на кадрах.

«В черте города, в результате неосторожного обращения с огнём, произошло возгорание временной постройки», — говорится в его сообщении.

Другой паблик пишет, что пожар произошел на военном объекте. «В Новом Осколе загорелся военный объект, слышны взрывы БК. О количестве жертв не сообщалось», — говорится в сообщении.

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