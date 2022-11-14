Байден и Си наконец-то встретились: появились первые заявления

Главное: Джо Байден и Си Цзиньпин встретились в Индонезии. Политики уже сделали заявления.

Детали: В Индонезии на полях саммита G20 произошла встреча лидеров США и Китая Джо Байдена и Си Цзиньпина. Последний раз они виделись еще в 2015-м году.

Джо Байден сказал: «Как лидеры двух государств мы несем ответственность, на мой взгляд, чтобы показать, что Китай и США могут преодолеть разногласия, не допустить, чтобы конкуренция переросла в конфликт и найти способы работать вместе по неотложным мировым проблемам, которые требуют нашего взаимного сотрудничества».

Он добавил, что мир ожидает, что США и Китай сыграют ключевую роль в решении глобальных проблем, начиная от климатических изменений и заканчивая вопросами продовольственной безопасности.

По его словам, Вашингтон готов работать с Пекином по этим вопросам.

Американский лидер отметил, что надеется на продолжительный открытый и честный диалог, который всегда был у двух стран.

В свою очередь Си Цзиньпин заявил: «Сегодня на нашей встрече я готов провести с вами честный и глубокий обмен мнениями по вопросам стратегической важности для китайско-американских отношений, а также по региональным и глобальным вопросам».

Китайский лидер добавил: «С нетерпением жду нашей совместной работы, чтобы вернуть двусторонние отношения на путь здорового развития на благо народов двух стран».

Он отметил: «Человечество сталкивается с беспрецедентными вызовами, мир стоит на перепутье, и куда двигаться. Это вопрос, о котором задумываемся не только мы, но и все страны. Мир ожидает, что Китай и США будут должным образом регулировать свои отношения, и наша встреча привлекла внимание всего мира».

Кроме этого информируется: «Необходимо работать со всеми странами, чтобы принести больше надежды на мир во всем мире, большую уверенность в глобальной стабильности и более сильный импульс для общего развития».

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