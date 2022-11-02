Появилось видео, как в центре Москвы грузовик раздавил такси

Главное: В центре Москвы произошло резонансное ДТП. Грузовик раздавил такси – погибли два человека.

Детали: В среду, 2 ноября, в центре Москвы на улице 1905 года произошло резонансное ДТП. Тут грузовик на большой скорости раздавил машину такси, после того, как в нее сел пассажир.

В результате аварии скончались два человека.

При этом водитель грузовика с места происшествия скрылся. Уже известно, что это уроженец Гомельской области Беларуси 1995-го года рождения. Водительское удостоверение он получил там же только в январе.

Видео момента ДТП:

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