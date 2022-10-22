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Видео-Новости > На XX съезде Компартии Китая разразился скандал с товарищем Ху

На XX съезде Компартии Китая разразился скандал с товарищем Ху

Александр Панько
22.10.22 20:54
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На XX съезде Компартии Китая разразился скандал с товарищем Ху

Главное: В ходе XX съезда Компартии Китая главного оппонента Си Цзиньпина - Ху Цзиньтао - силой вывели из зала.

Детали: XX съезд Коммунистической партии Китая закончился очень мощным и неожиданным сигналом. Перед заключительной речью Си Цзиньпина из Зала народных собраний неожиданно силой, буквально под руки вывели предшественника Си бывшего генсека Ху Цзиньтао (считается одним из главных оппонентов нынешнего руководителя Си Цзиньпина), который явно этого не ждал и уходить никуда не хотел. Соответствующую информацию и видео публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

Эту сцену аналитики считают мощным аккордом в срыве предполагаемого так называемого «комсомольского переворота» в Китае, итогом которого становится обретение всей полноты власти группой Си Цзиньпина.

 

Больше интересной информации читайте на нашем телеграм-канале. И конечно же — не забывайте подписываться на наш ТГ «Жгучий Глагол»

Тэги: Китай, Си Цзиньпин, Ху Цзиньтао

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