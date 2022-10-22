Сегодня была одна из самых сокрушительных российских атак на объекты инфраструктуры Украины

Главное: Сегодня, 22 октября, россияне обстреляли объекты инфраструктуры Украины. Масштаб повреждений сопоставим или превышает последствия атак 10-12 октября.

Детали: Масштаб повреждений в результате сегодняшних ударов по энергетической инфраструктуре западных областей Украины сопоставим или может превышать последствия атаки 10-12 октября. Об этом сообщило Укрэнерго. Соответствующую информацию и видео публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

Как сообщает в своем телеграм-канале заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, в результате сегодняшних ракетных ударов в Хмельницкой области отключено 672 000 абонентов, в Николаевской — 188 400, в Волынской области — 102 000, в Черкасской — 242 000, в Ровенской — 174 790, в Кировоградской — 61 913, в Одесской — 10 500.

Читайте также в тему материал «Ракетные удары по украинской инфраструктуре» (текст обновляется онлайн).

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