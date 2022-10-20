Появилось видео с места крушения истребителя в США

Главное: Истребитель F-35 A Lightning II разбился в США. ЧП произошло в Юте.

Детали: В Юте (США) произошло крушение истребителя пятого поколения F-35 A Lightning II. Местные СМИ публикуют видео с места инцидента.

ЧП подтвердило 388-е истребительное крыло ВВС страны.

Крушение случилось вечером среды, 19 октября, на авиабазе Хилл.

Как стало известно, истребитель разбился на северном конце взлетно-посадочной полосы недалеко от столицы штата Солт-Лейк-Сити.

Отмечается, что пилот самолета успел катапультироваться и не пострадал. Сейчас он находится под наблюдением в местном медицинском центре.

О причинах произошедшего не сообщается.

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