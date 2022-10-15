Рыба Судного дня поймана в Мексике

Главное: В Мексике рыбаки поймали редкую рыбу — Сельдяного короля. Рыба считается предвестником катастроф.

Детали: В Мексике рыбаки поймали редкую глубоководную «рыбу Судного дня», являющуюся по легендам — предвестником конца света. «Неуловимый обитатель глубин», которого удалось поймать рыбакам, это Сельдяной король или ремень-рыба. Это крупнейшая в мире костистая рыба, которая может вырастать в длину до 17 метров.

Суеверия с этой рыбой связаны с японской мифологией. Рыба считается предвестником катастроф. Сельдяной король, чувствуя сейсмическую активность Земли, поднимаются с глубин перед землетрясениями и цунами, являясь в народном мифотворчестве их предвестниками.. Соответствующую информацию и видео публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

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