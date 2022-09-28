Бросивший жену британец и украинская беженка София Каркадым разошлись, дело дошло до ареста

Главное: История любви британского охранника Тони Гарнетта и украинской беженки Софии Каркадым. Он ее бросил и девушку недавно арестовала полиция.

Детали: История любви британского охранника Тони Гарнетта и украинской беженки Софии Каркадым, ради которой он бросил жену и детей, похоже, закончилась, продлившись всего 4 месяца. После расставания с украинкой Тони начал рассказывать подробности их совместного быта. По его словам, его украинская избранница много пила, после чего становилась «злой и агрессивной». Соответствующую информацию и видео публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

Кроме того, Daily Mail пишет, что девушку недавно арестовала полиция. Софию задержали за «попытку выбить входную дверь» их съемной квартиры. Издание пишет, что девушка стучала в дверь с криками «Тони, я люблю тебя!». По ее словам, она «разбита горем» и у нее нет ни дома, ни денег. София сообщила, что бывший партнёр Тони Гарнетт выставил ее из дома. И это не первый ее арест за попытку туда вернуться. Полиция уже пригрозила украинке предъявлением обвинения, если она снова приблизится к дому бывшего любовника.

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