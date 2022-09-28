В Киеве пытались изнасиловать девушку прямо в вагоне метро

Главное: В вагоне киевского метро пытались изнасиловать девушку. Злоумышленника на станции метрополитена «Театральная» задержал сотрудник Нацполиции.

Детали: В Киеве задержали злоумышленника, который пытался изнасиловать девушку в вагоне метрополитена. Об этом накануне сообщило управление Нацполиции в Киевской области.

Указано, что в вагоне метро сидели две молодые девушки. Вдруг неизвестный мужчина начал совершать в отношении одной из них действия сексуального характера.

Злоумышленник расстегнул ей платье и начал делать непристойные действия. Когда она начала кричать и плакать, он ударил ее в живот и сказал, чтобы девушка молчала. Подруги начали громче кричать.

После того, как поезд остановился на станции «Театральная», крики услышал сотрудник Главного управления Нацполиции в Киевской области. Испуганные девушки плакали и указали на мужчину, который все еще находился в вагоне.

Подозреваемый сопротивлялся и пытался убежать, толкнув правоохранителя с лестницы эскалатора. Полицейский догнал нападающего уже на улице, задержал и доставил в отделение полиции метрополитена. Тот по дороге предлагал копу взятку.

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