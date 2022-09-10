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Видео-Новости > Минобороны РФ утверждает, что отступление россиян на Харьковщине... было спланировано

Минобороны РФ утверждает, что отступление россиян на Харьковщине... было спланировано

Александр Панько
10.09.22 18:11
236
Минобороны РФ утверждает, что отступление россиян на Харьковщине... было спланировано

Главное: МО РФ заявило, что отступление российских войск на харьковском направлении было спланировано, чтобы усилить донецкое направление.

Детали: Минобороны России сделало первые заявления по контрнаступлению ВСУ в Харьковской области. Соответствующую информацию и видео публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

В Москве заявили, что «принято решение перегруппировать российские войска, находящиеся в районах Балаклеи и Изюма для наращивания усилий на Донецком направлении». Сообщается, что «проведён ряд отвлекающих и демонстрационных мероприятий». То есть, по версии россиян, они якобы специально выводят войска из Харьковской области.

Подробнее о результатах контрнаступления ВСУ на Харьковском и Херсонском направлениях можно прочитать в нашем материале, который обновляется онлайн.

Больше интересной информации читайте на нашем телеграм-канале. И конечно же — не забывайте подписываться на наш ТГ «Жгучий Глагол»

Тэги: Харьковская область, контрнаступление, война в Украине

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10.09.22 21:30

Контрнаступление ВСУ в Харьковской и Херсонской областях. Обновляется онлайн

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